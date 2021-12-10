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13:35 (мск), источник: Погода Mail.ru

130 жителей Норильска из-за метели ночевали в кинозале

Они смотрели фильмы и пили чай с вафлями.

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Около 130 жителей Норильска не смогли добраться домой из центра города из-за пурги и остались ночевать в кинозале Городского центра культуры.

Им устроили импровизированный киносеанс, а в буфете угощали горячим чаем и вафлями, сообщает «Таймырский телеграф». В городском районе Кайеркан тоже не все успели домой вовремя и застряли в КДЦ «Юбилейный».

По словам директора Центра, для Норильска это обычная ситуация: в непогоду здание превращается в укрытие для горожан.

Непогода в городе усилилась к вечеру. При температуре до минус 23 градусов порывы ветра достигали 25 метров в секунду. Автодорогу Норильск — Кайеркан — Алыкель — Дудинка закрыли для транспорта. Администрация города обратилась к норильчанам с просьбой не покидать дома без необходимости.

Под утро стихия успокоилась. Движение транспорта возобновили, но школьники на занятия не пошли — для них объявили актировку.

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