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17:34 (мск), источник: Погода Mail.ru

Над извергающимся вулканом Кумбре-Вьеха заметили радугу

Ученые и местные жители восприняли это как «хороший знак».

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Жители острова Ла Пальма на Канарских островах после небольшого дождя увидели в небе радугу, появившуюся прямо над извергающимся вулканом Кумбре-Вьеха. Фото и видео этого завораживающего пейзажа моментально разлетелись по соцсетям и в СМИ. В комментариях люди выражали надежду, что радуга может быть «хорошим знаком» и скоро остров снова заживет спокойной жизнью.

В этих надеждах есть доля правды. Специалисты подтверждают, что в последние дни вулкан стал терять свою активность и, вполне возможно, вернется в стабильное состояние до начала 2022 года. По крайней мере, уже сейчас значительно уменьшилось количество подземных толчков и количество лавы и пепла.

Напомним, что вулкан Кумбре-Вьеха начал извергаться на канарском острове Ла Пальма еще 19 сентября, что делает это извержение одним самых длительных из всех зафиксированных в современной истории. Почти за три месяца из прилегающих районов были эвакуированы более 7 тысяч человек, уничтожены или повреждены более 2200 зданий и более 997 гектаров территории.

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