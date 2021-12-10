Над извергающимся вулканом Кумбре-Вьеха заметили радугу

Жители острова Ла Пальма на Канарских островах после небольшого дождя увидели в небе радугу, появившуюся прямо над извергающимся вулканом Кумбре-Вьеха. Фото и видео этого завораживающего пейзажа моментально разлетелись по соцсетям и в СМИ. В комментариях люди выражали надежду, что радуга может быть «хорошим знаком» и скоро остров снова заживет спокойной жизнью.
В этих надеждах есть доля правды. Специалисты подтверждают, что в последние дни вулкан стал терять свою активность и, вполне возможно, вернется в стабильное состояние до начала 2022 года. По крайней мере, уже сейчас значительно уменьшилось количество подземных толчков и количество лавы и пепла.
Напомним, что вулкан Кумбре-Вьеха начал извергаться на канарском острове Ла Пальма еще 19 сентября, что делает это извержение одним самых длительных из всех зафиксированных в современной истории. Почти за три месяца из прилегающих районов были эвакуированы более 7 тысяч человек, уничтожены или повреждены более 2200 зданий и более 997 гектаров территории.