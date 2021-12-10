Житель Австралии снял бушующий лесной пожар рядом со своим домом
На данный момент в регионе введен режим ЧС и эвакуированы сотни человек.
На данный момент в регионе введен режим ЧС и эвакуированы сотни человек.
В штате Западная Австралия продолжают бушевать лесные пожары, которые из-за жаркой и сухой погоды только увеличиваются в объеме. Сейчас огонь сконцентрирован в районе Национального парка Лувин-Натуралисте, но быстро продвигается на северо-восток, подступая к населенным пунктам.
8 декабря житель городка Маргарет-Ривер Лиам Мур снял эпическое видео ночного пожара, который бушует рядом с его домом. Автор видео уточнил, что хотя в регионе и была объявлена эвакуация, он намерен оставаться в своем доме до последнего, в надежде, что огонь обойдет его стороной.
Более 150 пожарных пытаются локализовать огонь на земле, к тушению также подключены воздушные бригады.
Возросшая активность лесных пожаров происходит на фоне рекордной волны тепла в штате. По данным синоптиков, столица штата Перт только второй раз за последние 90 лет испытывает максимальные температуры выше 30 градусов в течение семи дней подряд в начале лета. Сейчас столбик термометра в регионе держится на отметке около 40 градусов, сообщает 9news.
Екатерина Гура