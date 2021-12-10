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18:30 (мск), источник: Погода Mail.ru

Житель Австралии снял бушующий лесной пожар рядом со своим домом

На данный момент в регионе введен режим ЧС и эвакуированы сотни человек.

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В штате Западная Австралия продолжают бушевать лесные пожары, которые из-за жаркой и сухой погоды только увеличиваются в объеме. Сейчас огонь сконцентрирован в районе Национального парка Лувин-Натуралисте, но быстро продвигается на северо-восток, подступая к населенным пунктам.

8 декабря житель городка Маргарет-Ривер Лиам Мур снял эпическое видео ночного пожара, который бушует рядом с его домом. Автор видео уточнил, что хотя в регионе и была объявлена эвакуация, он намерен оставаться в своем доме до последнего, в надежде, что огонь обойдет его стороной.

Сообщается, что на данный момент пожаром уничтожено более пяти тысяч гектаров земли.

Более 150 пожарных пытаются локализовать огонь на земле, к тушению также подключены воздушные бригады.

Возросшая активность лесных пожаров происходит на фоне рекордной волны тепла в штате. По данным синоптиков, столица штата Перт только второй раз за последние 90 лет испытывает максимальные температуры выше 30 градусов в течение семи дней подряд в начале лета. Сейчас столбик термометра в регионе держится на отметке около 40 градусов, сообщает 9news.

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