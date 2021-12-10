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19:02 (мск), источник: Погода Mail.ru

Возле берега в Италии появился гигантский смерч (видео)

Огромный водяной столб напугал местных жителей и туристов, но на берег не вышел.

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Вечером 9 декабря жители и гости курортного района Остия в Фьюмичино могли наблюдать красивое, но пугающее природное явление — огромный водяной смерч. Он появился после грозы недалеко от берега.

Водяная воронка была настолько большая, что ее могли видеть сразу из нескольких районов. Более того, в соцсетях появились многочисленные фото туристов, снимавших смерч с территории международного аэропорта Фьюмичино и даже из самолета.

По словам очевидцев, смерч не задержался надолго и исчез всего через пару минут. На берег он так и не вышел, а потому никаких разрушений с собой не принес.

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