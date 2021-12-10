Возле берега в Италии появился гигантский смерч (видео)
Огромный водяной столб напугал местных жителей и туристов, но на берег не вышел.
Огромный водяной столб напугал местных жителей и туристов, но на берег не вышел.
Вечером 9 декабря жители и гости курортного района Остия в Фьюмичино могли наблюдать красивое, но пугающее природное явление — огромный водяной смерч. Он появился после грозы недалеко от берега.
Водяная воронка была настолько большая, что ее могли видеть сразу из нескольких районов. Более того, в соцсетях появились многочисленные фото туристов, снимавших смерч с территории международного аэропорта Фьюмичино и даже из самолета.
По словам очевидцев, смерч не задержался надолго и исчез всего через пару минут. На берег он так и не вышел, а потому никаких разрушений с собой не принес.
Екатерина Гура