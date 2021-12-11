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13:22 (мск), источник: Погода Mail.ru

Комету Леонарда показали на фоне необычных пейзажей (фото)

Ее яркость достигнет пика 13—14 декабря.

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Астрофотографы со всего мира начали делиться фотографиями кометы Леонарда (C/2021A1).

В первых числах декабря ее можно было наблюдать только в телескоп или бинокль, но теперь комета видна невооруженным глазом утром и вечером на фоне созвездий Гончие Псы, Волопас, Змея, Геркулес и Змееносец.

12 декабря комета пройдет ближе всего к Земле. Ее яркость достигнет пика 13—14 декабря и будет достигать +3m (звездной величины). Благодаря тому, что комета будет располагаться между Солнцем и Землей, можно ожидать эффекта прямого рассеяния и, как следствие, высокой яркости пылевого хвоста, говорят астрономы.

3 января комета пройдет свой перигелий — ближайшую к Солнцу точку своей орбиты, после чего начнет стремительно удаляться из Солнечной системы.

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Комета Леонарда (вверху) и метеор (ниже)
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Анна Лысенко

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