Комету Леонарда показали на фоне необычных пейзажей (фото)
Ее яркость достигнет пика
Ее яркость достигнет пика
Астрофотографы со всего мира начали делиться фотографиями кометы Леонарда (C/2021A1).
В первых числах декабря ее можно было наблюдать только в телескоп или бинокль, но теперь комета видна невооруженным глазом утром и вечером на фоне созвездий Гончие Псы, Волопас, Змея, Геркулес и Змееносец.
12 декабря комета пройдет ближе всего к Земле. Ее яркость достигнет пика
3 января комета пройдет свой перигелий — ближайшую к Солнцу точку своей орбиты, после чего начнет стремительно удаляться из Солнечной системы.
Анна Лысенко