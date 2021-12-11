В Московской области появилось эффектное солнечное гало
Яркие снимки из нескольких городов.
Яркие снимки из нескольких городов.
Жители Москвы и Московской области наблюдали 10 декабря яркое солнечное гало.
«Вы когда-то видели эффект гало?! А я сегодня увидела, первый раз в жизни. Одно из самых впечатляющих природных чудес», — написала одна из пользовательниц Сети, поделившись фото.
Это атмосферное явление возникает при преломлении световых лучей кристаллами льда в низких слоях атмосферы. В зависимости от их положения преломление происходит под разными углами.
Анна Лысенко