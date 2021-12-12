Жители России увидят один из самых ярких звездопадов года
Обычно Геминиды хорошо видны со всей территории страны.
Обычно Геминиды хорошо видны со всей территории страны.
В ночь с 13 на 14 декабря один из самых мощных метеорных потоков Геминиды достигнет пика.
Искать падающие звезды — а их будет до 120 в час — следует в созвездии Близнецов вблизи Кастора, напоминает Московский планетарий. Это область над южным горизонтом.
Считается, что поток Геминиды связан с астероидом (3200) Фаэтон (1983 TB). «Метеоры Геминид белые и яркие, не очень быстрые и практически не оставляют длинных следов. Поток мелких остатков Фаэтона летит не навстречу Земле, а догоняет ее, поэтому скорость метеоров Геминид невысокая около 35 км/с», — сообщают астрономы.
Обычно Геминиды хорошо видны со всей территории России, но в 2021 году наблюдениям немного помешает близкая к полнолунию Луна.
Анна Лысенко