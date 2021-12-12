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17:40 (мск), источник: Погода Mail.ru

Лавина засыпала туннель в Пиренеях (видео)

Двух человек эвакуировали.

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Жители Франции и Испании, проезжая по туннелю в Пиренеях, едва не попали под лавину. Снег засыпал выезд из него и заблокировал трассу RD118 на участке Араньюэт-Бьельса.

Инцидент произошел в коммуне Араньюэт 11 декабря. Как сообщает France Bleu, спасатели на вертолете эвакуировали двух жителей Испании, застрявших на дороге. Они не пострадали.

Как сообщалось ранее, в Норильске из-за сильной метели около 130 жителей города остались ночевать в кинозале. Они пили чай с вафлями и смотрели кино.

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