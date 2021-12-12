?Elies Music de quoi faire demi tour illico! pic.twitter.com/5RHcyMb3E6— Météo Pyrénées (@Meteo_Pyrenees) December 12, 2021
Лавина засыпала туннель в Пиренеях (видео)
Двух человек эвакуировали.
Двух человек эвакуировали.
Жители Франции и Испании, проезжая по туннелю в Пиренеях, едва не попали под лавину. Снег засыпал выезд из него и заблокировал трассу RD118 на участке Араньюэт-Бьельса.
Инцидент произошел в коммуне Араньюэт 11 декабря. Как сообщает France Bleu, спасатели на вертолете эвакуировали двух жителей Испании, застрявших на дороге. Они не пострадали.
Как сообщалось ранее, в Норильске из-за сильной метели около 130 жителей города остались ночевать в кинозале. Они пили чай с вафлями и смотрели кино.
Анна Лысенко