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16:35 (мск), источник: Погода Mail.ru

Последствия разрушительного торнадо в США показали с дрона

Целые жилые районы превратились в горы мусора и щепок.

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Невероятно мощные и разрушительные торнадо пронеслись в пятницу вечером и субботу утром по западному региону американского штата Кентукки. Больше всего пострадал город Мэйфилд, где целые районы оказались просто уничтожены стихией.

Кадры, снятые Уэсли Робертсом с помощью беспилотника, показывают чудовищные последствия мощного торнадо, который раздавил автомобили, вырвал с корнем деревья и буквально на щепки разнес жилые дома, превратив их в груды мусора.

Лейтенант-губернатор Кентукки Жаклин Коулман заявила, что, по данным местных СМИ, по крайней мере 80 человек считаются погибшими из-за штормов по состоянию на воскресенье.

Национальная метеорологическая служба также выдала предупреждение о том, что разрушительные торнадо могут обрушится в районе плотины Бивер в центре штата Кентукки.

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