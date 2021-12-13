Последствия разрушительного торнадо в США показали с дрона
Целые жилые районы превратились в горы мусора и щепок.
Целые жилые районы превратились в горы мусора и щепок.
Невероятно мощные и разрушительные торнадо пронеслись в пятницу вечером и субботу утром по западному региону американского штата Кентукки. Больше всего пострадал город Мэйфилд, где целые районы оказались просто уничтожены стихией.
Кадры, снятые Уэсли Робертсом с помощью беспилотника, показывают чудовищные последствия мощного торнадо, который раздавил автомобили, вырвал с корнем деревья и буквально на щепки разнес жилые дома, превратив их в груды мусора.
Лейтенант-губернатор Кентукки Жаклин Коулман заявила, что, по данным местных СМИ, по крайней мере 80 человек считаются погибшими из-за штормов по состоянию на воскресенье.
Национальная метеорологическая служба также выдала предупреждение о том, что разрушительные торнадо могут обрушится в районе плотины Бивер в центре штата Кентукки.
Екатерина Гура