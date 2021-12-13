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18:23 (мск), источник: Погода Mail.ru

Реки и озера в России покрылись ледяными цветами (фото)

Удивительное и редкое природное явление.

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В середине декабря на большей части Московской, Рязанской и Тамбовской областей сложились идеальные погодные условия, чтобы на водоемах «распустились» ледяные цветы.

Это красивое и довольно редкое явление представляет собой отложения мелких кристаллов льда, напоминающее листья деревьев или цветы высотой не более 10 сантиметров. Обычно такие «цветы» можно увидеть на земле или на тонком льду рек и озер.

Они появляются в результате похолодания, из-за разности температур более теплой почвы или молодого льда с холодным воздухом.

В результате этого на поверхности образуется перенасыщенный влагой слой, который, в свою очередь, контактируя с холодным воздухом, резко охлаждается и снова конденсируется на относительно теплой поверхности, но уже в виде кристаллов.

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