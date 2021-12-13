Реки и озера в России покрылись ледяными цветами (фото)
Удивительное и редкое природное явление.
Удивительное и редкое природное явление.
В середине декабря на большей части Московской, Рязанской и Тамбовской областей сложились идеальные погодные условия, чтобы на водоемах «распустились» ледяные цветы.
Это красивое и довольно редкое явление представляет собой отложения мелких кристаллов льда, напоминающее листья деревьев или цветы высотой не более 10 сантиметров. Обычно такие «цветы» можно увидеть на земле или на тонком льду рек и озер.
В результате этого на поверхности образуется перенасыщенный влагой слой, который, в свою очередь, контактируя с холодным воздухом, резко охлаждается и снова конденсируется на относительно теплой поверхности, но уже в виде кристаллов.
Екатерина Гура