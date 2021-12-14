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10:41 (мск), источник: Погода Mail.ru

Телескоп показал «лежащую» галактику

Необычный ракурс.

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Источник: ESA/Hubble & NASA, M. Sun

Спиральная галактика с перемычкой NGC 3568 обращена к Земле так, что кажется, будто она лежит «на спине». Красивый космический объект в нестандартном ракурсе показал космический телескоп «Хаббл».

Галактика в созвездии Центавр примерно в 57 миллионах световых лет от Млечного Пути известна тем, что в ней вспыхнула сверхновая SN 2014dw типа II. Её пиковая видимая звездная величина составила 15,5m. Свет от гигантского взрыва во время гибели массивной звезды достиг Земли в 2014 году.

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