Телескоп показал «лежащую» галактику
Необычный ракурс.
Необычный ракурс.
Спиральная галактика с перемычкой NGC 3568 обращена к Земле так, что кажется, будто она лежит «на спине». Красивый космический объект в нестандартном ракурсе показал космический телескоп «Хаббл».
Галактика в созвездии Центавр примерно в 57 миллионах световых лет от Млечного Пути известна тем, что в ней вспыхнула сверхновая SN 2014dw типа II. Её пиковая видимая звездная величина составила 15,5m. Свет от гигантского взрыва во время гибели массивной звезды достиг Земли в 2014 году.
Анна Лысенко