Ураган в США унес семейные снимки на 250 километров

Кэти Постен из американского города Нью-Олбани, штат Индиана, обнаружила неожиданный привет из другого штата. На лобовом стекле своего автомобиля она нашла старую черно-белую фотографию женщины с маленьким ребенком на коленях. На обратной стороне карточки от руки было написано: «Герти Сватцелл и Дж. Д. Сватцелл, 1942 год».
Постен опубликовала снимок на Facebook и попросила пользователей распространить фото, чтобы найти владельца. Что вскоре и произошло. Выяснилось, что владелец снимка живет в городе Доусон-Спрингс, штат Кентукки, который находится примерно в 250 километрах от Нью-Олбани.
Судя по всему, фотографию принесло сюда ураганом, который накануне бушевал в центральной и южной части США. Мужчина по имени Коул Сватцелл рассказал, что на снимке действительно его родственники, однако у кого именно в семье хранился этот снимок, он пока не знает. В ближайшее время он планирует лично приехать за фото к Постен.
Напомним, что в середине декабря по территории сразу нескольких штатов США прошелся ураган, сопровождавшийся торнадо. Он разрушил несколько городов и оставил после себя человеческие жертвы, пишет CNN.