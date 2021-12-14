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13:03 (мск), источник: Погода Mail.ru

Ураган в США унес семейные снимки на 250 километров

Карточки из разрушенного дома в штате Кентукки обнаружили в штате Индиана.

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UPDATE: The photo belongs to the Swatzell family in Dawson Springs, KY, which was hit by the tornado last night. I’ve...

Опубликовано Katie Posten Суббота, 11 декабря 2021 г.

Кэти Постен из американского города Нью-Олбани, штат Индиана, обнаружила неожиданный привет из другого штата. На лобовом стекле своего автомобиля она нашла старую черно-белую фотографию женщины с маленьким ребенком на коленях. На обратной стороне карточки от руки было написано: «Герти Сватцелл и Дж. Д. Сватцелл, 1942 год».

Постен опубликовала снимок на Facebook и попросила пользователей распространить фото, чтобы найти владельца. Что вскоре и произошло. Выяснилось, что владелец снимка живет в городе Доусон-Спрингс, штат Кентукки, который находится примерно в 250 километрах от Нью-Олбани.

Судя по всему, фотографию принесло сюда ураганом, который накануне бушевал в центральной и южной части США. Мужчина по имени Коул Сватцелл рассказал, что на снимке действительно его родственники, однако у кого именно в семье хранился этот снимок, он пока не знает. В ближайшее время он планирует лично приехать за фото к Постен.

Напомним, что в середине декабря по территории сразу нескольких штатов США прошелся ураган, сопровождавшийся торнадо. Он разрушил несколько городов и оставил после себя человеческие жертвы, пишет CNN.

Екатерина Гура

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