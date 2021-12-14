Пиренеи засыпало метровыми сугробами после снежной бури
На несколько дней были парализованы автодороги и горнолыжные курорты.
На несколько дней были парализованы автодороги и горнолыжные курорты.
В Европе продолжают бушевать зимние штормы. Так, обильный снегопад накрыл район Пиренеев.
Горнолыжные курорты и автомобильные трассы оказались засыпаны гигантскими сугробами, высота которых в некоторых местах превышала полтора метра.
Несколько десятков машин оказались заблокированы на дорогах и в автомобильном туннеле, который завалила снежная лавина. К счастью, никто не пострадал, а снег удалось расчистить с помощью спецтехники.
Екатерина Гура