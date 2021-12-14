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15:17 (мск), источник: Погода Mail.ru

Пиренеи засыпало метровыми сугробами после снежной бури

На несколько дней были парализованы автодороги и горнолыжные курорты.

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В Европе продолжают бушевать зимние штормы. Так, обильный снегопад накрыл район Пиренеев.

Горнолыжные курорты и автомобильные трассы оказались засыпаны гигантскими сугробами, высота которых в некоторых местах превышала полтора метра.

Несколько десятков машин оказались заблокированы на дорогах и в автомобильном туннеле, который завалила снежная лавина. К счастью, никто не пострадал, а снег удалось расчистить с помощью спецтехники.

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Екатерина Гура

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