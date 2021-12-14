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14:58 (мск), источник: Погода Mail.ru

На склоне вулкана Этна появилась трещина с лавой

Сейсмологи называют ее потенциально опасной.

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После затишья длиной в несколько недель самый высокий действующий вулкан Европы Этна снова проснулся. В кальдере Валле-дель-Бове на восточном склоне Этны образовалась трещина, из которой вытекает лава, сообщает La Stampa.

Поток, берущий начало на высоте 2,2 тысячи метров, сняли камеры видеонаблюдения на склоне горы. Это достаточно близко к населенным пунктам, что представляет потенциальную опасность для городов Джарре и Рипосто.

Сейсмологи успокаивают, что с сейсмической точки зрения активность вулкана умеренная, существенных деформаций грунта не зафиксировано.

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