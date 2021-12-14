Следы от торнадо в США показали с воздуха (видео)
Разрушительные вихри оставили впечатляющие «тропы» на полях.
Разрушительные вихри оставили впечатляющие «тропы» на полях.
В середине декабря на центральные и южные части США обрушился мощный ураган, который принес с собой и торнадо. По сообщению метеорологов, только в штате Миссури было зарегистрировано пять торнадо, и как минимум по три вихря прошлись по штатам Арканзас и Кентукки.
После себя стихия оставила тысячи разрушенных домов и десятки погибших, а также впечатляющие глубокие следы на полях, похожие на нечто фантастическое. Фотограф Таб Уайлди с помощью дрона снял с воздуха земляные рубцы от торнадо, растянувшиеся на полях в Картерсвилле в Миссури. В сети также появились и другие подобные фото и видео, показывающие длинные шрамы от стихии.
Екатерина Гура