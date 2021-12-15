Ученые рассказали, когда жители Земли смогут наблюдать «мегакомету»

В направлении к центру Солнечной системы из облака Оорта движется гигантская комета C/2014 UN271 Бернардинелли — Бернштейна, размеры которой составляют от 100 до 200 км.
Хотя она приблизится к нам на минимальное расстояние только в 2031 году, астрономы уже начали обратный отсчет. И дело не только в необычном размере C/2014 UN271 (для сравнения, размер кометы Галлея в среднем составляет 11 км).
Странный объект открыли еще в 2014 году во время миссии «Обзор тёмной энергии». До июля этого года астрономы не подозревали, что имеют дело с кометой, сообщает AccuWeather, пока не получили дополнительные научные данные.
Учитывая беспрецедентные размеры объекта, а также то, что яркость комет довольно непредсказуема, ученые предполагают, что «мегакомета» устроит зрелищное «шоу» в ночном небе во время своего первого путешествия во внутренние области Солнечной системы за миллионы лет.
В NASA также поспешили заверить: комета не представляет опасности для Земли, поскольку в 2031 году не достигнет даже орбиты Сатурна.