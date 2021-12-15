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13:11 (мск), источник: Погода Mail.ru

Ученые рассказали, когда жители Земли смогут наблюдать «мегакомету»

Она не представляет опасности, но может устроить в небе незабываемое «шоу».

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В направлении к центру Солнечной системы из облака Оорта движется гигантская комета C/2014 UN271 Бернардинелли — Бернштейна, размеры которой составляют от 100 до 200 км.

Хотя она приблизится к нам на минимальное расстояние только в 2031 году, астрономы уже начали обратный отсчет. И дело не только в необычном размере C/2014 UN271 (для сравнения, размер кометы Галлея в среднем составляет 11 км).

Странный объект открыли еще в 2014 году во время миссии «Обзор тёмной энергии». До июля этого года астрономы не подозревали, что имеют дело с кометой, сообщает AccuWeather, пока не получили дополнительные научные данные.

Учитывая беспрецедентные размеры объекта, а также то, что яркость комет довольно непредсказуема, ученые предполагают, что «мегакомета» устроит зрелищное «шоу» в ночном небе во время своего первого путешествия во внутренние области Солнечной системы за миллионы лет.

В NASA также поспешили заверить: комета не представляет опасности для Земли, поскольку в 2031 году не достигнет даже орбиты Сатурна.

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