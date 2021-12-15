Над Калифорнией заметили гигантское облако-воронку
Оно предупреждает об усилении ветра.
Оно предупреждает об усилении ветра.
Рядом с калифорнийским городом Хесперия очевидцы заметили странное облако, напоминающее гигантскую воронку.
Метеорологи Southern California Weather Force объяснили: это не зарождающийся торнадо, а яркий образец линзовидного облака. Такие облака считаются довольно редкими и кажутся совершенно неподвижными, поскольку появляются между двумя слоями воздуха.
Хотя сама «воронка» и не представляет опасности, она говорит о приближении сильных ветров с порывами до 113 км в час, предупредили синоптики жителей региона.
Анна Лысенко