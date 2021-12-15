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13:36 (мск), источник: Погода Mail.ru

Над Калифорнией заметили гигантское облако-воронку

Оно предупреждает об усилении ветра.

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Рядом с калифорнийским городом Хесперия очевидцы заметили странное облако, напоминающее гигантскую воронку.

Метеорологи Southern California Weather Force объяснили: это не зарождающийся торнадо, а яркий образец линзовидного облака. Такие облака считаются довольно редкими и кажутся совершенно неподвижными, поскольку появляются между двумя слоями воздуха.

Хотя сама «воронка» и не представляет опасности, она говорит о приближении сильных ветров с порывами до 113 км в час, предупредили синоптики жителей региона.

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