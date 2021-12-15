Ученые показали неизвестную звезду в центре нашей галактики
И уточнили массу черной дыры в центре Млечного Пути.
И уточнили массу черной дыры в центре Млечного Пути.
Исследователи из Германии смогли заглянуть так далеко в центр Млечного Пути, что даже открыли новую звезду.
Она получила название S300. Как и «соседки», звезда вращается по довольно экстремальной орбите, потому что находится очень близко к черной дыре Стрелец А в центре нашей галактики (за изучение этих орбит даже была присуждена Нобелевская премия по физике).
Исследователи из Института внеземной физики Общества Макса Планка хотели больше узнать о Стрельце А — насколько массивна эта черная дыра, вращается ли она, ведут ли окружающие ее звезды себя так, как это предсказывает общая теория относительности. Лучший способ ответить на эти вопросы — проследить за звездами на орбитах, близких к сверхмассивной черной дыре, объясняют ученые, поскольку сами черные дыры «невидимы».
Используя Очень большой телескоп в Чили, исследователи наблюдали за центром галактики весной и летом 2021 года, когда ряд звезд достиг так называемого перинигрикона — ближайшей к черной дыре точки своих орбит.
В ходе наблюдений ученые не только открыли новую звезду, но и уточнили оценки распределения массы в центре галактики.
Они считают, что сверхмассивная черная дыра в центре Млечного Пути имеет массу в 4,3 миллиона раз больше массы Солнца с погрешностью 0,25%. Это немного выше предыдущей оценки (4,154 млн с погрешностью 0,27%).
В 2022 году еще несколько звезд достигнут перинигрикона, что даст дополнительную возможность уточнить эти измерения.
Анна Лысенко