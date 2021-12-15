На хребте Удокан заметили «двойников» солнца
Они появились в 40-градусный мороз.
Они появились в 40-градусный мороз.
В Забайкальском крае у солнца появились «двойники» — два «половинчатых» его отражения по бокам.
Снимок был сделан 15 декабря на хребте Удокан. «Благодаря 40-градусному морозу сегодня одновременно наблюдал эффект гало и паргелий», — написал автор фото Владимир Звычайный.
Паргелий (его также называют «солнце с ушами») является одним из видов гало. Он возникает вследствие преломления солнечного света в по-особому ориентированных кристалликах льда, парящих в атмосфере.
Анна Лысенко