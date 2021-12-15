Сказочную замерзшую реку в Китае показали с воздуха (фото)
Завораживающий природный пейзаж.
Завораживающий природный пейзаж.
В середине декабря в Синьцзян-Уйгурский автономный район в Северо-Западном Китае пришло похолодание, из-за которого на реке Кайдыкгол образовался ледяной покров удивительной формы.
В соцсетях появились завораживающие снимки, показывающие великолепный зимний пейзаж во всей красе с высоты птичьего полета.
Река Кайдыкгол протяженностью 610 километров берет свое начало в горах Армин и впадает в крупное пресноводное озеро Баграшкель.
Екатерина Гура