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18:17 (мск), источник: Погода Mail.ru

Сказочную замерзшую реку в Китае показали с воздуха (фото)

Завораживающий природный пейзаж.

В середине декабря в Синьцзян-Уйгурский автономный район в Северо-Западном Китае пришло похолодание, из-за которого на реке Кайдыкгол образовался ледяной покров удивительной формы.

В соцсетях появились завораживающие снимки, показывающие великолепный зимний пейзаж во всей красе с высоты птичьего полета.

Река Кайдыкгол протяженностью 610 километров берет свое начало в горах Армин и впадает в крупное пресноводное озеро Баграшкель.

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