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18:19 (мск), источник: Погода Mail.ru

Пыльная буря обрушилась на США (видео)

Скорость ветра достигала 160 километров в час.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +10° 62% 765 мм рт. ст. 4 м/с

В среду, 15 декабря, на американские штаты Колорадо, Техас и Канзас, ранее пострадавшие от урагана, обрушилась мощная пыльная буря.

Как говорят метеорологи, пыльную бурю вызвал ураганный ветер, скорость порывов которого достигала 160 км/ч. В результате стихии несколько населенных пунктов остались без электричества из-за обрыва проводов. Только в одном Колорадо без света остались более 100 тысяч домов и предприятий. О жертвах не сообщалось.

По словам специалистов, такая погода не характерна для данного региона. Такая же погода сохранится здесь на несколько ближайших дней.

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