Пыльная буря обрушилась на США (видео)
Скорость ветра достигала 160 километров в час.
Скорость ветра достигала 160 километров в час.
В среду, 15 декабря, на американские штаты Колорадо, Техас и Канзас, ранее пострадавшие от урагана, обрушилась мощная пыльная буря.
Как говорят метеорологи, пыльную бурю вызвал ураганный ветер, скорость порывов которого достигала 160 км/ч. В результате стихии несколько населенных пунктов остались без электричества из-за обрыва проводов. Только в одном Колорадо без света остались более 100 тысяч домов и предприятий. О жертвах не сообщалось.
По словам специалистов, такая погода не характерна для данного региона. Такая же погода сохранится здесь на несколько ближайших дней.
Екатерина Гура