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17:39 (мск), источник: Погода Mail.ru

На Филиппины обрушился мощный тайфун (видео)

Он стал самым разрушительным в этом году.

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В четверг, 16 декабря, на южную и центральную части Филиппин обрушился один из самых мощных тропических штормов в этом году — тайфун Рай. Он стал уже пятнадцатым по счету и самым разрушительным.

Сообщается, что тайфун перерос в шторм высшей категории, разрушил линии электропередач и связи и повредил дома. Из зоны бедствия были эвакуированы тысячи людей. Агентство по стихийным бедствиям Филиппин также сообщило об одной смерти, связанной с тайфуном.

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