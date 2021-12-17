На Филиппины обрушился мощный тайфун (видео)
Он стал самым разрушительным в этом году.
Он стал самым разрушительным в этом году.
В четверг, 16 декабря, на южную и центральную части Филиппин обрушился один из самых мощных тропических штормов в этом году — тайфун Рай. Он стал уже пятнадцатым по счету и самым разрушительным.
Сообщается, что тайфун перерос в шторм высшей категории, разрушил линии электропередач и связи и повредил дома. Из зоны бедствия были эвакуированы тысячи людей. Агентство по стихийным бедствиям Филиппин также сообщило об одной смерти, связанной с тайфуном.
Екатерина Гура