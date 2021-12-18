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18:03 (мск), источник: Погода Mail.ru

Ученые записали звуки, которые «издает» спутник Юпитера

Колебания перевели в частоты, которые может уловить человеческое ухо.

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Исследователи из США обнародовали 50-секундную звуковую дорожку, в которой можно услышать «звучание» Ганимеда — спутника Юпитера.

Запись была сделана во время близкого пролета над Ганимедом космического зонда «Юнона» 7 июня 2021 года и обнародована 16 декабря на собрании Американского геофизического союза.

Звуки в ролике — это цифровая обработка «звучания» электрических и магнитных радиоволн в магнитосфере Юпитера. Колебания перевели в частоты, которые может уловить человеческое ухо.

«Если вы прислушаетесь, то сможете услышать резкий переход к более высоким частотам примерно на середине записи — это момент входа в другую область магнитосферы Ганимеда», — прокомментировал запись Скотт Болтон из Юго-западного исследовательского института в Сан-Антонио, главный исследователь проекта «Юнона».

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