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05:22 (мск), источник: Lenta.Ru

Россиян предупредили о росте числа экстремальных природных явлений

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с «Парламентской газетой» предупредил россиян о росте числа экстремальных природных явлений на фоне глобального потепления.

Источник: AP 2021

По словам специалиста, из-за географических особенностей процесс изменения климата в России идет быстрее, чем в среднем по миру.

Это связано с тем, что Россия — страна континентальная и находится в умеренных и высоких широтах.

Как считает глава Гидрометцентра, повышение температуры приведет к тому, что на юге европейской части страны климат станет более засушливым, а на севере, наоборот, будет больше осадков.

«К тому же нас ждет увеличение экстремальных природных явлений. Особенно это касается волн аномальной жары летом», — заявил ученый.

По его мнению, глобальное потепление может привести к таянию вечной мерзлоты, которое, в свою очередь, приведет к «самым неприятным последствиям». В том числе такой процесс угрожает устойчивости расположенных в этой зоне зданий и сооружений.

Ранее Вильфанд заявил, что в ближайшие дни ожидаются температуры на 16−20 градусов ниже нормы. По его словам, экстремальные морозы ждут жителей Ямало-Ненецкого автономного округа и севера Красноярского края. Там температура опустится до минус 41 градуса.

По словам Вильфанда, похолодание связано с тем, что на север Европейской части России поступают холодные воздушные массы из приполярных регионов, а именно — с Таймыра.

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