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12:47 (мск), источник: Погода Mail.ru

Вулкан на острове Пальма показал признаки «затухания»

Сейсмологи настроены оптимистично.

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Вулканологи и жители острова Пальма в Испании с надеждой следят за вулканом Кумбре-Вьеха.

В воскресенье, 19 декабря, он не извергается уже шестой день. Сейсмометры также не фиксируют существенных подземных толчков. Если вулкан будет «молчать» еще шесть дней, извержение будет признано закончившимся, сообщает Еuronews. Но ученые также допускают возобновление вулканической активности.

Вулкан Кумбре-Вьеха извергался с 19 сентября. Он уничтожил около 3 тысяч домов, сжёг более 1,2 тысяч гектаров земли и разрушил 73 километра дорог. С Пальмы эвакуировали более 7 тысяч человек. Канарский остров покрыли сугробы пепла, а поток лавы достиг океана и образовал в нем новый участок суши.

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