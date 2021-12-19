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13:35 (мск), источник: Погода Mail.ru

Ученые: в древности полярные сияния наблюдали на экваторе

Они сместились вместе с магнитными полюсами.

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Примерно 41,4 тысячи лет назад полярные сияния «вспыхивали» на экваторе, установили ученые.

Причиной этого явления было кратковременное изменение магнитного поля Земли, известное как событие Лашамп. О нем ученым известно с конца 1960-х, но эффекты, которые вызвало это геомагнитное изменение, они изучают до сих пор.

Установлено, что в конце последнего ледникового периода магнитные полюса Земли сместились к экваториальным широтам. Магнитное поле планеты ослабло на 75%, на Землю стало поступать намного больше космического излучения, чем раньше, что вызвало разрушение озонового слоя атмосферы. Это привело к тому, что растительный и животный мир планеты во многих районах подвергся жесткому ультрафиолетовому излучению.

Магнитное притяжение, которое обычно направляет поток высокоэнергетических солнечных частиц к северному и южному полюсам, где они взаимодействуют с газами в атмосфере, тоже ослабло, говорится в исследовании американских ученых. В итоге в течение около 1300 лет (столько времени понадобилось, чтобы магнитное поле Земли восстановилось) сияния возникали в приэкваториальных широтах, где их обычно никогда не видят.

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