Ученые: в древности полярные сияния наблюдали на экваторе
Они сместились вместе с магнитными полюсами.
Они сместились вместе с магнитными полюсами.
Примерно 41,4 тысячи лет назад полярные сияния «вспыхивали» на экваторе, установили ученые.
Причиной этого явления было кратковременное изменение магнитного поля Земли, известное как событие Лашамп. О нем ученым известно с конца 1960-х, но эффекты, которые вызвало это геомагнитное изменение, они изучают до сих пор.
Установлено, что в конце последнего ледникового периода магнитные полюса Земли сместились к экваториальным широтам. Магнитное поле планеты ослабло на 75%, на Землю стало поступать намного больше космического излучения, чем раньше, что вызвало разрушение озонового слоя атмосферы. Это привело к тому, что растительный и животный мир планеты во многих районах подвергся жесткому ультрафиолетовому излучению.
Магнитное притяжение, которое обычно направляет поток высокоэнергетических солнечных частиц к северному и южному полюсам, где они взаимодействуют с газами в атмосфере, тоже ослабло, говорится в исследовании американских ученых. В итоге в течение около 1300 лет (столько времени понадобилось, чтобы магнитное поле Земли восстановилось) сияния возникали в приэкваториальных широтах, где их обычно никогда не видят.
Анна Лысенко