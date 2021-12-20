Таяние ледников в Арктике вызывает лесные пожары в США
Ученые объяснили, как эти климатические события связаны друг с другом.
Ученые объяснили, как эти климатические события связаны друг с другом.
Исследователи из США описали связь между истощением морского льда в Арктике и усилением лесных пожаров на западе США. Свои выводы они представили в середине декабря на собрании Американского геофизического союза AGU 2021 в Новом Орлеане.
Чтобы исследовать влияние арктического морского льда на формирование благоприятных климатических условий для лесных пожаров в США, ученые обратились к статистическим данным таяния льда за последние четыре десятилетия.
Исследователи обнаружили, что по мере таяния арктического морского льда и нагревания окружающей суши и моря в атмосфере над нагретой областью усиливается так называемый вихрь. Этот вихрь, вращающийся против часовой стрелки, порождается разницей в давлении воздуха. Мощный вихрь постоянно выталкивает полярный струйный поток из его типичного образа, отводя влажный воздух от западной части Соединенных Штатов.
Когда более волнистая струя отклоняется от своего обычного курса, под гребнем полярной струи над западной частью США формируется второй вихрь, вращающийся по часовой стрелке. Именно он и отвечает за сильную жару на Тихоокеанском Северо-Западе, так как приносит с собой чистое небо, сухие условия и другую благоприятную для пожаров погоду.
Ученые предупреждают, что продолжающееся потепление в Арктике может обострить контраст между этими двумя удаленными друг от друга системами и усугубить пожароопасное состояние на западе США.
Екатерина Гура