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17:19 (мск), источник: Погода Mail.ru

В египетской Александрии выпал снег (видео)

Вся страна оказалась под властью мощного зимнего циклона.

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В воскресенье, 19 декабря, на Египет обрушился мощный циклон, который ранее уже принес похолодание, осадки и штормовой ветер в некоторые европейские страны.

В Египте циклон обернулся песчаными бурями в центральных частях страны и ливнями на севере. А вот жителям Александрии на берегу Средиземного моря достался снегопад. Снежная буря оказалась кратковременной, однако этого хватило, чтобы на городских улицах образовались небольшие сугробы, которые затем начали быстро таять, превращаясь в реки талой воды.

В соцсетях местные жители делились снимками необычных египетских пейзажей и радовались «зимней» погоде. Однако коммунальные службы и автомобилисты этой радости явно не разделяли. Из-за такой погоды в городе на некоторое время остановилось движение, а также возросло количество ДТП. По прогнозу Генерального управления метеорологии Египта, непогода продержится в регионе еще как минимум сутки.

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Напомним, что ранее порты Средиземного и Красного моря прекратили прием судов из-за волн высотой в 5 метров.

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