В египетской Александрии выпал снег (видео)
Вся страна оказалась под властью мощного зимнего циклона.
Вся страна оказалась под властью мощного зимнего циклона.
В воскресенье, 19 декабря, на Египет обрушился мощный циклон, который ранее уже принес похолодание, осадки и штормовой ветер в некоторые европейские страны.
В Египте циклон обернулся песчаными бурями в центральных частях страны и ливнями на севере. А вот жителям Александрии на берегу Средиземного моря достался снегопад. Снежная буря оказалась кратковременной, однако этого хватило, чтобы на городских улицах образовались небольшие сугробы, которые затем начали быстро таять, превращаясь в реки талой воды.
В соцсетях местные жители делились снимками необычных египетских пейзажей и радовались «зимней» погоде. Однако коммунальные службы и автомобилисты этой радости явно не разделяли. Из-за такой погоды в городе на некоторое время остановилось движение, а также возросло количество ДТП. По прогнозу Генерального управления метеорологии Египта, непогода продержится в регионе еще как минимум сутки.
Напомним, что ранее порты Средиземного и Красного моря прекратили прием судов из-за волн высотой в 5 метров.
Екатерина Гура