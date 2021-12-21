Быстрое таяние гималайских ледников может оставить Азию без воды
За последние десятилетия они начали таять в десять раз быстрее.
За последние десятилетия они начали таять в десять раз быстрее.
Специалисты из Университета Лидса провели исследования гималайских ледников и пришли к выводу, что за последние десятилетия они таяли в десять раз быстрее, чем в среднем с момента последнего крупного расширения ледников 400−700 лет назад — периода, известного как Малый ледниковый период.
Это исследование также показывает, что гималайские ледники сокращаются намного быстрее, чем ледники в других частях мира, причем настолько, что ученые описывают это таяние как «исключительное».
В ходе исследования ученые реконструировали размеры и ледяные поверхности 14 798 гималайских ледников во время Малого ледникового периода, а потом сравнили их с нынешней площадью, и увидели, что ледники потеряли около 40 процентов своей площади. За этот период они потеряли столько льда, сколько сегодня содержится в центральных европейских Альпах, на Кавказе и в Скандинавии вместе взятых. Группа подсчитала, что вода, выпущенная в результате этого таяния, подняла уровень моря во всем мире на 0,92−1,38 мм.
Известно, что гималайский горный хребет — это третий по величине ледник в мире после Антарктиды и Арктики, и его часто называют «третьим полюсом». Ускорение таяния этих льдов несет в себе серьезные проблемы для сотен миллионов людей, которые зависят от речных систем Азии в плане продовольствия и энергии.
Екатерина Гура