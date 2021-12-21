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14:40 (мск), источник: Погода Mail.ru

Космическую «щепотку соли» показали на фото

Яркое скопление молодых звезд находится в соседней галактике.

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Источник: ESA/Hubble & NASA, A. Milone, G. Gilmore

Рассеянное скопление NGC 1755 в созвездии Золотая Рыба немного напоминает щепотку соли, рассыпанную на черной скатерти.

Этот красивый сияющий объект в Большом Магеллановом Облаке по соседству с нашей галактикой сфотографировал космический телескоп «Хаббл».

Хотя NGC 1755 имеет впечатляющий размер — 120 световых лет в ширину — он относится к небольшим звездным скоплениям, в которых находятся молодые звезды. А вот гигантские шаровые скопления могут содержать миллионы старых звезд.

«Хаббл» изучает NGC 1755, чтобы лучше понять, как разные популяции звезд могут сосуществовать в одном скоплении. Наблюдать за этим объектом удобно, так как он находится сравнительно близко.

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