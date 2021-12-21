Огромная пыльная буря накрыла австралийский штат (видео)
Скорость ветра превышала 100 километров в час.
Скорость ветра превышала 100 километров в час.
19 декабря на северо-западе Квинсленда в Австралии прошла огромная пыльная буря. Как сообщили в метеорологической службе, скорость ветра там достигала 109 километров в час.
Гигантская стена из пыли накрыла общины Маунт-Иса, Булия, Даджарра и Уранданги, оставив после себя толстый ковер из песка.
Как говорят специалисты, буря появилась в результате грозового фронта. Синоптики предупреждают, что этим летом жителей региона ждет намного больше подобных бурь, чем в предыдущие годы.
Екатерина Гура