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15:42 (мск), источник: Погода Mail.ru

Огромная пыльная буря накрыла австралийский штат (видео)

Скорость ветра превышала 100 километров в час.

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19 декабря на северо-западе Квинсленда в Австралии прошла огромная пыльная буря. Как сообщили в метеорологической службе, скорость ветра там достигала 109 километров в час.

Гигантская стена из пыли накрыла общины Маунт-Иса, Булия, Даджарра и Уранданги, оставив после себя толстый ковер из песка.

По словам местных жителей, это была самая большая пыльная буря в регионе за последние десять лет. 

Как говорят специалисты, буря появилась в результате грозового фронта. Синоптики предупреждают, что этим летом жителей региона ждет намного больше подобных бурь, чем в предыдущие годы.

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