Зимнее солнцестояние: названы главные традиции дня

Индейцы хопи в Аризоне отмечали зимнее солнцестояние с особой пышностью. Праздник назывался Сояль и включал церемонии и ритуалы очищения, танцы, а иногда и дарение подарков. Во время солнцестояния хопи приветствовали качинов — духов-защитников с гор. Сояль был настолько важен, что руководство им всегда возлагалось на вождя.
До распространения ислама в Персии широко праздновали самую длинную ночь года. Праздник назывался Ялда. Он знаменовал победу света над тьмой и считался днем рождения бога солнца Митры. После реформы иранского календаря в 1925 году Ялда может не всегда совпадать с зимним солнцестоянием — он отмечается немного раньше или позже. Символом этого праздника являются орехи и гранаты. Существует также традиция не спать всю ночь, чтобы встретить «родившееся» солнце.
В Перу самая длинная ночь в году наступает не в декабре, а в июне. Древние инки и родственные им народы отмечали ее завершение праздником Инти Райми — своеобразным Новым годом. В древности празднества продолжались 9 дней и сопровождались ритуальными танцами, процессией и жертвоприношениями животных.
В самое «темное» время года римляне праздновали Сатурналии в честь Сатурна, бога земледелия. Все дела приостанавливались, школьники освобождались от занятий, преступников не наказывали, рабы получали льготы. Семьи приносили в жертву свинью, друзья и родственники обменивались подарками. Римляне веселились, жгли свечи, выбирали «королеву бала» и шуточного «царя сатурналий».
Германские народы отмечали Йоль — праздник середины зимы. В честь самой длинной ночи в году разжигали костры, благословляли будущий урожай, пили сидр. Германцы ожидали возрождения Короля Дуба (Солнечного Короля), который согревал замёрзшую землю и пробуждал жизнь в семенах. Дети ходили из дома в дом с подарками: яблоками в корзинках с хвойными ветками и стеблями пшеницы. Дома украшали, падубом, омелой и плющом.
Древние славяне в день зимнего солнцестояния праздновали языческий Новый год, он связывался с божеством Колядой. Главным его атрибутом были костры в честь рождения нового солнца и ряженые, которые устраивали шуточные спектакли. Эти сценки сохранили следы древних ритуалов, связанных с ежегодным «умиранием» и «воскресением» природы. Позже Коляду стали праздновать с привязкой к Сочельнику.