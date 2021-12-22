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12:26 (мск), источник: Погода Mail.ru

Радугу над молнией сфотографировали в Израиле

Красочный восход над горами Кармель.

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Неподалеку от горного массива Кармель в Израиле туристы стали свидетелями впечатляющего восхода 20 декабря.

На горизонте бушевал шторм, крупные молнии били в землю, а прямо над ними на все небо растянулась очень яркая радуга.

«Без лишних слов представляю вам самый красочный восход солнца, который я когда-либо видел в своей жизни», — написал автор фото, охотник за штормами Лукас Адлер.

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