Радугу над молнией сфотографировали в Израиле
Красочный восход над горами Кармель.
Красочный восход над горами Кармель.
Неподалеку от горного массива Кармель в Израиле туристы стали свидетелями впечатляющего восхода 20 декабря.
На горизонте бушевал шторм, крупные молнии били в землю, а прямо над ними на все небо растянулась очень яркая радуга.
«Без лишних слов представляю вам самый красочный восход солнца, который я когда-либо видел в своей жизни», — написал автор фото, охотник за штормами Лукас Адлер.
Анна Лысенко