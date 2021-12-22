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13:00 (мск), источник: Погода Mail.ru

Над Южным полюсом появилось эффектное гало

Невероятный оптический эффект.

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Исследователь Джефф Кэппс, который живет на антарктической станции Мак-Мердо, сфотографировал невероятное солнечное гало прямо над Южным полюсом.

«Только что видел лучший паргелий в своей жизни. Все на фото точно так, как в реальности. На снимках нет бликов. Паргелий и радуги вызваны тем, что солнечные лучи преломляются в кристаллах льда в воздухе», — написал он.

Ранее марсоход Perseverance сфотографировал солнечное гало на Марсе. Необычный ореол вокруг солнца появился во время 292 сола (марсианских суток).

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