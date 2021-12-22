Над Южным полюсом появилось эффектное гало
Невероятный оптический эффект.
Невероятный оптический эффект.
Исследователь Джефф Кэппс, который живет на антарктической станции Мак-Мердо, сфотографировал невероятное солнечное гало прямо над Южным полюсом.
«Только что видел лучший паргелий в своей жизни. Все на фото точно так, как в реальности. На снимках нет бликов. Паргелий и радуги вызваны тем, что солнечные лучи преломляются в кристаллах льда в воздухе», — написал он.
Ранее марсоход Perseverance сфотографировал солнечное гало на Марсе. Необычный ореол вокруг солнца появился во время 292 сола (марсианских суток).
Анна Лысенко