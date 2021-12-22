Бесцветная «радуга-призрак» удивила жителей юго-востока Англии
Редкое погодное явление — туманная радуга — порадовало жителей юго-восточных английских графств Норфолк, Саффолк и Эссекс.
Редкое погодное явление — туманная радуга — порадовало жителей юго-восточных английских графств Норфолк, Саффолк и Эссекс.
Белая радуга возникает в условиях слабого тумана и определённого угла падения солнечных лучей.
Туманные капельки воды слишком мелкие, чтобы преломляющийся свет окрашивал дугу в яркие для человеческого глаза цвета, поэтому она воспринимается как почти бесцветная.
Белизна объясняет ещё одно народное название — «радуга-призрак».
Тем не менее, иногда внутренняя сторона белой радуги для наших глаз может быть слабо окрашена в фиолетовый цвет, а внешняя — в оранжевый.
«Низкие облака рассеялись вдоль некоторых участков побережья, позволив солнцу пробиться сквозь них, в то время как туман остался внутри страны. Это создало идеальные условия для туманных радуг», — пояснил синоптик Дэн Холли Би-би-си.