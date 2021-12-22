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13:33 (мск), источник: BBC News Русская служба

Бесцветная «радуга-призрак» удивила жителей юго-востока Англии

Редкое погодное явление — туманная радуга — порадовало жителей юго-восточных английских графств Норфолк, Саффолк и Эссекс.

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Подобные радуги можно было увидеть вдоль всего побережья графства Норфолк | Источник: BBC WEATHER WATCHERS/AMANDAHAPPYCAT

Белая радуга возникает в условиях слабого тумана и определённого угла падения солнечных лучей.

Туманные капельки воды слишком мелкие, чтобы преломляющийся свет окрашивал дугу в яркие для человеческого глаза цвета, поэтому она воспринимается как почти бесцветная.

Побережье графства Норфолк | Источник: BBC WEATHER WATCHERS/HORATIO

Белизна объясняет ещё одно народное название — «радуга-призрак».

Тем не менее, иногда внутренняя сторона белой радуги для наших глаз может быть слабо окрашена в фиолетовый цвет, а внешняя — в оранжевый.

А это фото из графства Эссекс | Источник: BBC WEATHER WATCHERS/BLACKLABLOVER48

«Низкие облака рассеялись вдоль некоторых участков побережья, позволив солнцу пробиться сквозь них, в то время как туман остался внутри страны. Это создало идеальные условия для туманных радуг», — пояснил синоптик Дэн Холли Би-би-си.

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