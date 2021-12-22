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14:44 (мск), источник: Погода Mail.ru

Ученые узнали, почему светится снег на берегу Белого моря

Явление наблюдали не раз, но до сих пор не изучали.

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Причиной загадочного и очень красивого снега на берегу Белого моря оказались крошечные морские существа копеподы, выяснили российские ученые.

Свечение в снегу заметили исследователи на территории Беломорской биологической станции. Член исследовательской группы и фотограф Александр Семенов опубликовал фотографии свечения в соцсетях.

«Вы идете по побережью, а под ногами что-то светится. Вы даже можете сделать снежок, который будет светится внутри. О, природа», — написал он.

Рассматривая образцы светящегося снега под стереомикроскопом, ученые заметили в чашке Петри крошечных водных ракообразных. Если исследователи к ним прикасались, рачки светились слабым голубым светом, пишет National Geographic.

Это первое задокументированное объяснение светящегося снега в Арктике, которое время от времени наблюдалось исследователями на протяжении многих лет, но не было исследовано, заявляют ученые.

Они считают, что копеподы могли попасть в сильный поток. Ежедневно во время приливов в Белом море морская вода затапливает прибрежный лед и снег, оставляя в нем, как в ловушке, не только мусор, но и крошечных существ.

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