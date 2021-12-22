Ученые узнали, почему светится снег на берегу Белого моря
Явление наблюдали не раз, но до сих пор не изучали.
Явление наблюдали не раз, но до сих пор не изучали.
Причиной загадочного и очень красивого снега на берегу Белого моря оказались крошечные морские существа копеподы, выяснили российские ученые.
Свечение в снегу заметили исследователи на территории Беломорской биологической станции. Член исследовательской группы и фотограф Александр Семенов опубликовал фотографии свечения в соцсетях.
«Вы идете по побережью, а под ногами что-то светится. Вы даже можете сделать снежок, который будет светится внутри. О, природа», — написал он.
Рассматривая образцы светящегося снега под стереомикроскопом, ученые заметили в чашке Петри крошечных водных ракообразных. Если исследователи к ним прикасались, рачки светились слабым голубым светом, пишет National Geographic.
Это первое задокументированное объяснение светящегося снега в Арктике, которое время от времени наблюдалось исследователями на протяжении многих лет, но не было исследовано, заявляют ученые.
Они считают, что копеподы могли попасть в сильный поток. Ежедневно во время приливов в Белом море морская вода затапливает прибрежный лед и снег, оставляя в нем, как в ловушке, не только мусор, но и крошечных существ.
Анна Лысенко