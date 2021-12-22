В Приэльбрусье лавины расстреливают из пушек (видео)
В соцсетях появились захватывающие видео.
В соцсетях появились захватывающие видео.
На Кавказе в Приэльбрусье начали бороться с потенциально опасными лавинами. В соцсетях появились впечатляющие видео, как сотрудники Эльбрусского военизированного противолавинного отряда расстреливают из пушки снежные шапки на опасных участках горных вершин.
Сообщается, что всего в ходе работы было израсходовано 25 зарядов, которые выпустили по 16 лавиноопасным очагам. При этом удалось вызвать 6 принудительных и контролируемых спусков лавин.
Сообщается, что на территории Кабардино-Балкарии всего зарегистрировано 132 лавиноопасных очага. Наиболее лавиноопасным районом является Приэльбрусье, в верховьях долины реки Баксан, поляны «Азау», «Чегет» и «Большие нарзаны». Контроль за толщиной снежного покрова на лавиноопасных участках осуществляется с двух метеостанций «Чегет» и «Терскол».
Екатерина Гура