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15:32 (мск), источник: Погода Mail.ru

В Приэльбрусье лавины расстреливают из пушек (видео)

В соцсетях появились захватывающие видео.

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На Кавказе в Приэльбрусье начали бороться с потенциально опасными лавинами. В соцсетях появились впечатляющие видео, как сотрудники Эльбрусского военизированного противолавинного отряда расстреливают из пушки снежные шапки на опасных участках горных вершин.

Сообщается, что всего в ходе работы было израсходовано 25 зарядов, которые выпустили по 16 лавиноопасным очагам. При этом удалось вызвать 6 принудительных и контролируемых спусков лавин.

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Сообщается, что на территории Кабардино-Балкарии всего зарегистрировано 132 лавиноопасных очага. Наиболее лавиноопасным районом является Приэльбрусье, в верховьях долины реки Баксан, поляны «Азау», «Чегет» и «Большие нарзаны». Контроль за толщиной снежного покрова на лавиноопасных участках осуществляется с двух метеостанций «Чегет» и «Терскол».

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