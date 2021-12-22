Астрономы анонсировали необычные «преображения» Венеры
Планету можно будет хорошо рассмотреть в телескоп.
Планету можно будет хорошо рассмотреть в телескоп.
В конце декабря и начале января с Венерой произойдут любопытные трансформации, которые можно наблюдать всего раз в 584 дня.
Планета готовится к нижнему соединению — к 8 января она окажется на прямой линии между Солнцем и Землей. Вплоть до этой даты она будет опускаться все ниже и ниже на горизонте и пройдет перигей — точку своей орбиты, в которой будет находиться ближе всего к Земле, сообщает NASA.
Интересные наблюдения можно будет сделать уже 28 декабря, когда Венера и Меркурий окажутся в своих нижних точках на юго-западном горизонте. Наблюдать Венеру лучше всего за 30 минут до заката, советуют ученые.
В начале января Венера недолго — примерно 8 дней — будет прятаться за горизонтом, а уже 12 или 13 января ее снова можно будет наблюдать, но уже не вечером, а утром незадолго до рассвета. К концу января она будет подниматься на утреннем небе очень высоко и светить необычно ярко.
Анна Лысенко