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16:02 (мск), источник: Погода Mail.ru

Астрономы анонсировали необычные «преображения» Венеры

Планету можно будет хорошо рассмотреть в телескоп.

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В конце декабря и начале января с Венерой произойдут любопытные трансформации, которые можно наблюдать всего раз в 584 дня.

Планета готовится к нижнему соединению — к 8 января она окажется на прямой линии между Солнцем и Землей. Вплоть до этой даты она будет опускаться все ниже и ниже на горизонте и пройдет перигей — точку своей орбиты, в которой будет находиться ближе всего к Земле, сообщает NASA.

Венера будет казаться необычно большой, а астрономы-любители смогут неплохо рассмотреть ее в телескоп.

Интересные наблюдения можно будет сделать уже 28 декабря, когда Венера и Меркурий окажутся в своих нижних точках на юго-западном горизонте. Наблюдать Венеру лучше всего за 30 минут до заката, советуют ученые.

В начале января Венера недолго — примерно 8 дней — будет прятаться за горизонтом, а уже 12 или 13 января ее снова можно будет наблюдать, но уже не вечером, а утром незадолго до рассвета. К концу января она будет подниматься на утреннем небе очень высоко и светить необычно ярко.

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