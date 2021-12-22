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19:08 (мск), источник: Погода Mail.ru

В облаках Венеры может быть инопланетная жизнь

Потенциальную возможность ее существования обнаружили ученые из США.

Исследователи из Кардиффского университета, Массачусетского технологического института и Кембриджского университета обнаружили в облаках, окружающих Венеру, аммиак, который, возможно, может быть произведен инопланетными формами жизни.

Дело в том, что на Земле аммиак считается остаточным отходом, производимым водными организмами. Потому присутствие этого газа в верхних слоях атмосферы Венеры некоторое время озадачивало ученых.

По словам исследователей, хотя сама Венера слишком горячая для того, чтобы на ней была какая-то жизнь, облака теоретически могут быть домом для чужеродных микробных бактерий, прилетевших извне.

Исследовав эти космические облака, ученые подтвердили присутствие в них аммиака и проследили, как он нейтрализует окружающие капли серной кислоты, что, в свою очередь, снижает уровень pH в облаках и делает их возможным для жизни некоторых микроорганизмов.

Пока ученые скептически относятся к такой теории, однако полностью не исключают эту возможность. Для того, чтобы проверить, есть ли жизнь на облаках Венеры, ученым предстоит провести дополнительные исследования, в том числе и на наличие воды, которая может немного нейтрализовать кислоты в облаках и сделать их более пригодными для жизни.

Напомним, что в 2020 году NASA объявило о планах запустить миссии VERITAS и DAVINCI + в 2027 и 2029 годах соответственно для изучения химического состава, эволюции и геологии Венеры, пишет The Sun.

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