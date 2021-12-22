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19:17 (мск), источник: Погода Mail.ru

Жители российских регионов любуются северными сияниями (фото)

В это время года наблюдать за красочным атмосферным явлением можно регулярно.

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В середине декабря жители разных регионов России наблюдают в небе невероятное северное сияние. На самом деле, это красочное атмосферное явление появляется в небе с сентября-октября, но на декабрь-январь приходится его самая большая активность.

Сейчас северное сияние стабильно радует своими красками жителей Мурманской и Архангельской областей, а также республики Коми, Сибири и северных районов Дальнего Востока.

Жители этих регионов и многочисленные туристические группы «охотников за авророй» публикуют в соцсетях завораживающие фото и видео неоновых сияний в ночном небе.

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