Жители российских регионов любуются северными сияниями (фото)
В это время года наблюдать за красочным атмосферным явлением можно регулярно.
В это время года наблюдать за красочным атмосферным явлением можно регулярно.
В середине декабря жители разных регионов России наблюдают в небе невероятное северное сияние. На самом деле, это красочное атмосферное явление появляется в небе с сентября-октября, но на декабрь-январь приходится его самая большая активность.
Сейчас северное сияние стабильно радует своими красками жителей Мурманской и Архангельской областей, а также республики Коми, Сибири и северных районов Дальнего Востока.
Жители этих регионов и многочисленные туристические группы «охотников за авророй» публикуют в соцсетях завораживающие фото и видео неоновых сияний в ночном небе.
Екатерина Гура