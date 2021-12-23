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16:53 (мск), источник: Погода Mail.ru

Сильнейшее наводнение в Малайзии показали с высоты

Фото и видео с беспилотников и вертолетов показывают масштаб происшествия.

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На запад Малайзии обрушился мощный шторм, принесший с собой рекордные осадки. Сильные дожди вызвали наводнения в штатах Селангор, Келантан, Тренгану, Паханг, Малакка, Негери-Сембилан, Перак, а также в столице Куала-Лумпур.

Из пострадавших регионов было эвакуировано около 51 тысячи человек. Число погибших в результате наводнений увеличилось до 37 человек, еще по меньшей мере 10 числятся пропавшими без вести. Оценивать ущерб от стихии пока еще слишком рано, но уже понятно, что последствия наводнения катастрофические.

В соцсетях появились фото и видео, снятые Национальным бюро по чрезвычайным ситуациям с вертолета и с помощью беспилотника. На кадрах можно увидеть масштаб происшествия и дома, практически полностью ушедшие под воду.

По оценкам местных метеослужб, дожди, которые продолжаются в Малайзии почти неделю, стали сильнейшими за последние 100 лет.

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Екатерина Гура

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