Сильнейшее наводнение в Малайзии показали с высоты
Фото и видео с беспилотников и вертолетов показывают масштаб происшествия.
Фото и видео с беспилотников и вертолетов показывают масштаб происшествия.
На запад Малайзии обрушился мощный шторм, принесший с собой рекордные осадки. Сильные дожди вызвали наводнения в штатах Селангор, Келантан, Тренгану, Паханг, Малакка, Негери-Сембилан, Перак, а также в столице Куала-Лумпур.
Из пострадавших регионов было эвакуировано около 51 тысячи человек. Число погибших в результате наводнений увеличилось до 37 человек, еще по меньшей мере 10 числятся пропавшими без вести. Оценивать ущерб от стихии пока еще слишком рано, но уже понятно, что последствия наводнения катастрофические.
В соцсетях появились фото и видео, снятые Национальным бюро по чрезвычайным ситуациям с вертолета и с помощью беспилотника. На кадрах можно увидеть масштаб происшествия и дома, практически полностью ушедшие под воду.
По оценкам местных метеослужб, дожди, которые продолжаются в Малайзии почти неделю, стали сильнейшими за последние 100 лет.
Екатерина Гура