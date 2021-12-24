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16:45 (мск), источник: Погода Mail.ru

В Брянске появились ледяные цветы

Красивое природное явление.

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Охотник за штормами Михаил Гайлиш сфотографировал красивое погодное явление в Брянске. Здесь на льду появились ледяные цветы.

Такие ледяные кристаллы причудливой формы образуются одним из двух способов. При первом способе вода из излишне влажного воздуха конденсируется в виде кристаллов на охлажденной поверхности льда.

Другой способ чаще встречается на берегу моря или океана: соленая вода поднимается по порам льда, достигает холодного воздуха и образует кристаллы.

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