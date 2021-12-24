В Брянске появились ледяные цветы
Красивое природное явление.
Красивое природное явление.
Охотник за штормами Михаил Гайлиш сфотографировал красивое погодное явление в Брянске. Здесь на льду появились ледяные цветы.
Такие ледяные кристаллы причудливой формы образуются одним из двух способов. При первом способе вода из излишне влажного воздуха конденсируется в виде кристаллов на охлажденной поверхности льда.
Другой способ чаще встречается на берегу моря или океана: соленая вода поднимается по порам льда, достигает холодного воздуха и образует кристаллы.
Анна Лысенко