Снежные облака на горе Шаста в США показали в таймлапсе
Метеорологи предупредили о возможной снежной буре.
Метеорологи предупредили о возможной снежной буре.
Фотокамера, установленная на горе Шаста в Калифорнии для отслеживания лесных пожаров, сняла завораживающий таймлапс снежных облаков, накатывающих на горную вершину.
Хоть эти клубящиеся облака и выглядят гипнотически, они несут с собой ухудшение погоды. Национальная метеорологическая служба выпустила предупреждение о приближении сильных снегопадов и штормового ветра для Северной Калифорнии. Такая штормовая погода сохранится в регионе в течение нескольких дней, а потому путешественникам настоятельно рекомендовали не ходить в горы и быть предельно внимательными из-за возможного схода снежных лавин.
Напомним, что на Кавказе уже вовсю борются с возможными лавинами. В Приэльбрусье по ним стреляют из специальных пушек.
Екатерина Гура