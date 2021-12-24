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17:04 (мск), источник: Погода Mail.ru

Снежные облака на горе Шаста в США показали в таймлапсе

Метеорологи предупредили о возможной снежной буре.

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Фотокамера, установленная на горе Шаста в Калифорнии для отслеживания лесных пожаров, сняла завораживающий таймлапс снежных облаков, накатывающих на горную вершину.

Хоть эти клубящиеся облака и выглядят гипнотически, они несут с собой ухудшение погоды. Национальная метеорологическая служба выпустила предупреждение о приближении сильных снегопадов и штормового ветра для Северной Калифорнии. Такая штормовая погода сохранится в регионе в течение нескольких дней, а потому путешественникам настоятельно рекомендовали не ходить в горы и быть предельно внимательными из-за возможного схода снежных лавин.

Напомним, что на Кавказе уже вовсю борются с возможными лавинами. В Приэльбрусье по ним стреляют из специальных пушек.

Екатерина Гура

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