Ветер в Норильске сбивал людей с ног (видео)
В регионе объявлено штормовое предупреждение.
В регионе объявлено штормовое предупреждение.
В Норильске в середине декабря сильно ухудшилась погода. В регионе было объявлено штормовое предупреждение, которое сохраняется уже несколько дней.
В самом городе уже три дня дует сильный ветер с порывами до 33 метров в секунду, который в прямом смысле сбивает людей с ног. Местные жители публикуют в соцсетях впечатляющие видео, на которых люди пытаются противостоять природной стихии.
Кстати, порывов ветра не выдержала и главная новогодняя елка, которая сначала наклонилась, а затем сломалась и упала.
Екатерина Гура