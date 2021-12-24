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17:17 (мск), источник: Погода Mail.ru

Ветер в Норильске сбивал людей с ног (видео)

В регионе объявлено штормовое предупреждение.

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В Норильске в середине декабря сильно ухудшилась погода. В регионе было объявлено штормовое предупреждение, которое сохраняется уже несколько дней.

В самом городе уже три дня дует сильный ветер с порывами до 33 метров в секунду, который в прямом смысле сбивает людей с ног. Местные жители публикуют в соцсетях впечатляющие видео, на которых люди пытаются противостоять природной стихии.

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Кстати, порывов ветра не выдержала и главная новогодняя елка, которая сначала наклонилась, а затем сломалась и упала.

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