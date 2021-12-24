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17:28 (мск), источник: Погода Mail.ru

​​Ученые нашли микропластик в горном воздухе Пиренеев

Ранее микропластик уже находили на вершине Эвереста и на дне Марианской впадины.

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Источник: Steve Allen

Международная группа ученых из Франции и Швейцарии провела анализ 10 тысяч кубометров воздуха, взятых на высоте 2 877 метров над уровнем моря на территории обсерватории Пик-дю-Миди во французских Пиренеях. Проведенные исследования показали, что этот горный воздух не такой уж и чистый, как предполагалось ранее. Оказалось, что в нем содержится микропластик.

Ученые определили, что концентрация микропластика составляет примерно одну частицу на четыре кубических метра. В основном это полистирол или полиэтиленовые полимеры, выделяемые из обычной пластиковой упаковки. Специалисты создали математические модели траекторий воздушных масс и выяснили, что частицы микропластика долетели в Пиренеи из Африки, Северной Америки, Атлантического океана и Средиземного моря.

По словам ученых, хоть сами частицы и не представляют прямой угрозы, их присутствие вдали от источников загрязнения вызывает большое удивление. 

Ранее частицы микропластика уже находили в воде на дне Марианской впадины и в снегу на вершине Эвереста.

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