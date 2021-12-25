Заснеженный Крым показали на фото и видео
Зимняя сказка.
Зимняя сказка.
С 21 по 24 декабря в Крыму сохранялась морозная и снежная погода. Температура ночью в отдельных регионах опускалась до минус 15 градусов Цельсия.
Полуостров, на котором снег зимой выпадает не всегда, превратился в зимнюю сказку. Жители Крыма делятся фотографиями заснеженных крымских городов в соцсетях.
На субботу, 25 декабря, в Крыму действует штормовое предупреждение: в связи с прохождением фронтального раздела ожидается мокрый снег, сообщает региональный гидрометцентр.
Анна Лысенко