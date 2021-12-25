Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 25 декабряНачало войны в Афганистане, отставка Михаила Горбачева и другие события, которые происходили в разные годы 25 декабря
Фоторепортажи
17Выбраны самые смешные фотографии домашних животных
5От Галифакса до Бейрута: крупнейшие катастрофы в портах
09:59 (мск), источник: Погода Mail.ru

Заснеженный Крым показали на фото и видео

Зимняя сказка.

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Во время загрузки произошла ошибка.

С 21 по 24 декабря в Крыму сохранялась морозная и снежная погода. Температура ночью в отдельных регионах опускалась до минус 15 градусов Цельсия.

Полуостров, на котором снег зимой выпадает не всегда, превратился в зимнюю сказку. Жители Крыма делятся фотографиями заснеженных крымских городов в соцсетях.

На субботу, 25 декабря, в Крыму действует штормовое предупреждение: в связи с прохождением фронтального раздела ожидается мокрый снег, сообщает региональный гидрометцентр.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Новогодняя распродажа: скидки до - 60%

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяО проектеИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»