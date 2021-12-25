На Земле обнаружен неизвестный тип шторма
Это совершенно новые погодные условия.
Это совершенно новые погодные условия.
Ученые из США обнаружили ранее не известный тип шторма, который возникает над западной частью Индийского океана и движется в сторону Африки.
Если обычные штормы создаются атмосферным водоворотом (такие вихри хорошо видны на снимках со спутников), новый шторм больше напоминает медленно движущийся, компактный «бассейн» атмосферной влаги. Он получил название «атмосферное озеро», сообщает Science Alert.
Такие паровые «тела» медленно дрейфуют на запад над восточноафриканским побережьем в экваториальном регионе, принося дожди в эту полузасушливую область. Поскольку скорость ветра в регионе невысокая, атмосферные озера «никуда не торопятся». Такие штормы могут длиться до 27 дней, показал анализ данных за 5 лет. За это время в пределах 10 градусов от экватора было обнаружено 17 атмосферных озер.
Сейчас ученые собирают команду, чтобы проверить, не встречаются ли атмосферные озера и в других регионах, а также почему они дрейфуют, а не остаются над водоемами, над которыми образовались.
Анна Лысенко