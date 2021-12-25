В Эстонии заметили «радужные» световые столбы
Они появились в Сочельник.
Они появились в Сочельник.
Над поселком Симуна в Эстонии очевидцы заметили очень зрелищные, разноцветные световые столбы.
Фотографией красивого природного явления поделился синоптик Кайро Киицак. Он отметил, что столбы появились вечером 24 декабря при температуре минус 16 градусов.
Световые столбы — это оптический эффект, когда над источниками света появляются вертикальные светящиеся полосы. Они вызваны преломлением лучей в мелких кристаллах льда, зависших под определенным углом в атмосфере.
Анна Лысенко