Одинокую галактику над Северным полюсом показали на фото
Она удаляется от Земли со скоростью 1939 км в секунду.
Она удаляется от Земли со скоростью 1939 км в секунду.
Если направить очень мощный телескоп вертикально в небо в районе Северного полюса, можно увидеть спиральную галактику UGC 9391.
Расположенная в созвездии Дракона на расстоянии в 130 миллионов световых лет от Земли, она удаляется от нашей планеты со скоростью 1939 км в секунду. Четкий снимок «убегающей» галактики недавно получил космический телескоп «Хаббл».
Усыпанные звездами спиральные рукава UGC 9391 можно хорошо рассмотреть на черном фоне. Им не мешают объекты позади, ведь другие галактики находятся очень далеко и видны только как крошечные вихри. UGC 9391 не входит ни в одну группу галактик, и астрономы прозвали ее «одинокой».
Анна Лысенко