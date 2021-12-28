Над островом Пальма сфотографировали необычно длинный хвост кометы

Еще две недели назад на острове Пальма в Испании извергался вулкан Кумбре-Вьеха, и репортеры спешили запечатлеть беспрецедентные горы пепла, засыпавшие местные города и поселки. Теперь же, когда извержение закончилось, их внимание привлекает другой объект.
Фотограф из Германии Себастьян Вольтмер вдруг обнаружил, что на частично опустевшей Пальме из-за отсутствия светового шума очень хорошо видно комету Леонарда, которая в середине декабря миновала ближайшую к Земле точку своей орбиты и сейчас направляется в сторону Солнца.
На снимке, сделанном 26 декабря, он на длинной выдержке запечатлел невероятно длинный газовый хвост C/2021 A1. Такое зрелище — результат так называемого разъединения хвоста кометы. Механизм этого явления изучен не до конца, однако ученые считают, что важную роль в «растягивании» газов хвоста и их отдалении от кометы играет солнечный ветер во время высокой солнечной активности.
Астрофотограф из США Эндрю Маккарти тоже сфотографировал длинный хвост кометы Леонарда, но с помощью телескопа на фоне угольно-черного космоса.