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12:39 (мск), источник: Погода Mail.ru

Над островом Пальма сфотографировали необычно длинный хвост кометы

Яркое зрелище.

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Еще две недели назад на острове Пальма в Испании извергался вулкан Кумбре-Вьеха, и репортеры спешили запечатлеть беспрецедентные горы пепла, засыпавшие местные города и поселки. Теперь же, когда извержение закончилось, их внимание привлекает другой объект.

Фотограф из Германии Себастьян Вольтмер вдруг обнаружил, что на частично опустевшей Пальме из-за отсутствия светового шума очень хорошо видно комету Леонарда, которая в середине декабря миновала ближайшую к Земле точку своей орбиты и сейчас направляется в сторону Солнца.

На снимке, сделанном 26 декабря, он на длинной выдержке запечатлел невероятно длинный газовый хвост C/2021 A1. Такое зрелище — результат так называемого разъединения хвоста кометы. Механизм этого явления изучен не до конца, однако ученые считают, что важную роль в «растягивании» газов хвоста и их отдалении от кометы играет солнечный ветер во время высокой солнечной активности.

Астрофотограф из США Эндрю Маккарти тоже сфотографировал длинный хвост кометы Леонарда, но с помощью телескопа на фоне угольно-черного космоса.

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